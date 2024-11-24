انت الأن تتابع خبر كنز رباني ونعمة كبيرة!’’ .. طعام بسيط متوفر برخص يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير احرص عليه.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تؤثر الأطعمة التي نتناولها بشكل مباشر على خلايا الدماغ، بما في ذلك الخلايا العصبية فعند تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات، يؤدي ذلك إلى تلف الخلايا العصبية في الدماغ نتيجة للالتهابات ويعرقل نمو خلايا دماغية جديدة هذا يمكن أن يؤثر على أداء الدماغ ويسهم في ظهور بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

في المقابل

يعتبر النظام الغذائي الغني بالعناصر المغذية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدًا لصحة الدماغ فهو يعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة، مما يساعد في تحسين القدرات الإدراكية مثل التركيز والذاكرة فيما يلي ثمانية أطعمة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي لدعم وتحسين الذاكرة والوظائف العقلية.

8 أطعمة لتقوية الذاكرة والإدراك

العنب البري

إضافة التوت الأزرق إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون له تأثير كبير على دماغك فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات كما أن مركبات الفلافونويد الموجودة في العنب البري تساهم في تحسين الذاكرة والتعلم عبر استهداف مناطق في الدماغ مرتبطة بتلك الوظائف.

عين الجمل

يعد عين الجمل مصدرًا غنيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ كما يحتوي على فيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي أظهرت الدراسات أن إضافة عين الجمل إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن الذاكرة، القدرة على التعلم، والوظائف الإدراكية بشكل عام.

الكركم

الكركم يحتوي على مركب الكركمين الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات أظهرت الأبحاث أن الكركمين له تأثير إيجابي على تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة الدماغ.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ، اللفت، والكرنب غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ فهي تحتوي على فيتامينات A و C و K، بالإضافة إلى حمض الفوليك الذي يلعب دورًا مهمًا في نمو الدماغ كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة، التي تعتبر مفيدة لوظائف الدماغ كما يحتوي على فيتامينات E و C، ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الدماغ من التلف.

سمك السلمون

السلمون هو سمك دهني غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل DHA وEPA، التي تعتبر أساسية لصحة الدماغ أظهرت الدراسات أن تناول السلمون بانتظام يمكن أن يحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية، خاصة لدى كبار السن.

البيض

يعد البيض مصدرًا ممتازًا للكولين، الذي يلعب دورًا حيويًا في الوظيفة الإدراكية يساهم الكولين في تطوير الدماغ وإنتاج الناقلات العصبية كما يوفر البيض مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين D و B.

الشوكولاتة الداكنة