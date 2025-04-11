العالم اليوم - مقترح رسمي بإقامة مونديال 2030 بـ"عدد ضخم" من المنتخبات

انتم الان تتابعون خبر مقترح رسمي بإقامة مونديال 2030 بـ"عدد ضخم" من المنتخبات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 04:25 صباحاً - دعا أليخاندرو دومينغيز، رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي (كونميبول)، الخميس، بشكل رسمي إلى زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2030 من 32 إلى 64 منتخبا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دراية بالمقترح الذي قدمه مندوب أوروغواي خلال اجتماع عبر شبكة الإنترنت في مارس الماضي.

وقال دومينيغز في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 80 للاتحاد الأميركي الجنوبي: "نحن مقتنعون بأن الاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال سيكون فريدا من نوعه، لأن الاحتفال بالذكرى رقم 100 يكون مرة واحدة فقط".

وكانت أوروغواي قد استضافت أول نسخة لكأس العالم عام 1930، ومن المتوقع أن تستضيف مباراة واحدة في النسخة المئوية، فيما تتواجد دول باراغواي والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال والمغرب كمضيفين أيضا.

وأضاف دومينيغز :"لهذا السبب نتقدم بمقترح للمرة الأولى بإقامة النسخة المئوية بمشاركة 64 فريق موزعين على ثلاث قارات".

ومن المتوقع أن تشهد النسخة التي يشارك بها 64 فريقا، كل منتخبات أميركا الجنوبية العشرة، حيث تعد فنزويلا هي الدولة الوحيدة التي لم تتأهل إلى كأس العالم أبدا من قارة أميركا لجنوبية.