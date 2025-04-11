العالم اليوم - كان على متنها مسؤول في شركة كبيرة.. تحطم مروحية في نيويورك

انتم الان تتابعون خبر كان على متنها مسؤول في شركة كبيرة.. تحطم مروحية في نيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 04:25 صباحاً - لقي 6 أشخاص حتفهم في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن، الخميس.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.

ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.

وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.

وذكرت إدارة الإطفاء أن وحداتها تجري عمليات إنقاذ في موقع الحادث. وظهرت في المقطع عدة قوارب إنقاذ تبحر حول المروحية.

وكانت قوارب الإنقاذ قريبة من موقع قرب الواجهة المائية لمانهاتن، على مقربة من رصيف صيانة طويل. وتم إرسال شاحنات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى بالقرب من موقع الحادث.

وذكرت تقارير محلية أن مسؤولا في شركة كبيرة كان على متن المروحية.

وفي وقت لاحق، أوضح رئيس بلدية مدينة نيويورك أن الأمر يتعلق بمسؤول تنفيذي لشركة سيمنز، مبرزا أنه كان هو وزوجته وأطفاله على متن طائرة الهليكوبتر.

وأضاف: "ستة أفراد كانوا على متن الهليكوبتر التي تحطمت في نهر هدسون".

وأفاد بمقتل جميع من كانوا على متن المروحية، وهم ثلاثة بالغين وثلاثة أطفال.

كما قالت شبكة "إيه.بي.سي" نيوز إن الأمر يتعلق بأوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي بشركة سيمنز للتكنولوجيا ومقرها ألمانيا.