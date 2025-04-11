العالم اليوم - مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025

انتم الان تتابعون خبر مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 05:34 صباحاً - رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود صباح الجمعة بما يصل إلى قرابة 15 بالمئة وذلك في أول زيادة في 2025.

وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية مختلفة.

وزاد سعر غاز الطهي إلى 200 جنيه للاسطوانة من 150 جنيها.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في مارس إن مصر مستمرة في الإصلاح المإلى، مضيفا أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود لكنه أوضح أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما.

وقال وزير البترول كريم بدوي في أكتوبر، عقب آخر زيادة وكانت تتراوح بين 11 و17 بالمئة، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (197.71 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، على الرغم من رفع الأسعار ثلاث مرات في عام 2024.

وفيما يلي الأسعار الجديدة بحسب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر: