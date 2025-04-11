نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تعود بإطلالة خاصة وأغنية كلاسيكية في مسلسل "بريستيج" وسط عالم من الغموض والكوميديا السوداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أزاح الإعلان الرسمي لمسلسل "بريستيج" الستار عن عمل درامي مختلف يجمع بين الإثارة، الكوميديا السوداء، والحنين الفني، خطف الإعلان أنظار المتابعين منذ اللحظة الأولى، مع وعود بمسلسل يحمل مفاجآت غير متوقعة وشخصيات تنغمس في دوامات من الأسرار والتحقيقات.

لمحات أولى من عالم الجريمة والكوميديا

يعرض الإعلان مشاهد أولية من المسلسل المنتظر، حيث نتعرف على شخصيات رئيسية ستقود المشاهد في رحلة معقدة داخل جريمة غامضة، يظهر محمد عبد الرحمن في دور عامل مقهى بسيط، يجد نفسه فجأة شاهدًا رئيسيًا في جريمة مريبة، في المقابل يجسد مصطفى غريب شخصية محامٍ تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يجرّه القدر إلى عالم من المؤامرات والأسرار.

كوميديا ساخرة في خضم الجريمة

رغم الطابع الدرامي المشوّق، لا يخلو العمل من حس ساخر، إذ يتخلل الإعلان لحظات كوميدية تجمع بين الأبطال أثناء محاولاتهم العشوائية لحل لغز الجريمة، ما يضفي طابعًا مختلفًا على المسلسل ويمنحه روحًا خفيفة توازن التوتر السائد.

عودة يسرا وأغنية "حب روح للناس" تضيف بُعدًا عاطفيًا

أبرز ما لفت الأنظار في الإعلان كان ظهور الفنانة القديرة يسرا، التي أطلت بإطلالة مميزة على أنغام أغنيتها الكلاسيكية "حب روح للناس يا حب"، في مشهد اختلط فيه الحنين بالدراما، ما أضاف لمسة ساحرة رفعت من حماس الجمهور لمتابعة العمل.

ضيوف شرف يعززون من قوة المسلسل

المسلسل يضم مجموعة من ضيوف الشرف الذين يضيفون ثقلًا للأحداث، من بينهم أحمد داوود، محمد ثروت، شيماء سيف، والمخرج معتز التوني، في مشاركات تعِد بمفاجآت داخل السياق الدرامي.

كواليس مليئة بالإبداع والتحديات

في تصريح للمخرج عمرو سلامة، أكد أن العمل كان تجربة استثنائية مليئة بالحماس والأفكار الجديدة، مضيفًا: "الطاقم كان مبدعًا في كل التفاصيل، وأنا متحمس جدًا لرؤية تفاعل الجمهور مع النتيجة النهائية".

تفاصيل العرض وتوقيت المشاهدة

"بريستيج" سيُعرض حصريًا على منصة "يانغو بلاي" بدءًا من 24 أبريل، في موسم مكون من 8 حلقات تُعرض بمعدل حلقتين أسبوعيًا، كل يوم خميس في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ما يمنح المشاهدين فرصة لمتابعة الأحداث بتسلسل مشوق دون انقطاع طويل.

فريق عمل مميز وتجارب ناجحة سابقة

المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، ويجمع فريقًا شارك في أعمال ناجحة مثل "سفاح الجيزة" و"بيمبو". يضم طاقم التمثيل نخبة من الأسماء، أبرزهم محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

كما يظهر مغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى عبد العاطي، في أدوار تضيف طابعًا عصريًا وشبابيًا للعمل.

