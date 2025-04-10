نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 40 مليون يورو مع اتحاد جزر القمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة -عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 40 مليون يورو مع اتحاد جزر القمر.

وأوضحت المؤسسة الدولية للتجارة أن الاتفاقية تحفز التقدم في مجال الطاقة في قطاعات الخدمات والتصنيع والزراعة وهي قطاعات حيوية للنمو الاقتصادي في جزر القمر، مبينة أن هذا التمويل يغطي المنتجات البترولية المكررة مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة للدولة، إلى جانب أمن الطاقة وتُسهم هذه المبادرة في تحقيق هدف التنمية المستدامة السابع طاقة بأسعار معقولة؛ مما يعكس التزام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الثابت بالتنمية المستدامة في جزر القمر والدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي.