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أحمد جودة - القاهرة -

طالب هشام يكن نجم الزمالك السابق مجلس الإداراة برئاسة حسين لبيب، بضرورة الإستعانة برموز النادي السابقين والاستفادة من خبراتهم.

هشام يكن: لا بد من الإستعانة برموز الزمالك والاستفادة من خبراتهم

وقال هشام يكن خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "أفتخر بتاريخي مع النادي، انا ووالدي الكابتن يكن حصنا على ثلثي بطولات الزمالك، ولا أتقبل فكرة اندثار النادي وضياع تاريخي".

وأضاف: "مجلس الإدارة لا بد أن يستفيد من خبرات رموز النادي ومشاورتهم في الأمور الفنية لأن كرة القدم تحتاج للخبرات ولايوجد استغلال للأسماء والرموز الكبيرة في نادينا".

وشدد: "لدينا استعداد لمساعدة الزمالك دون مقابل والعمل لاختيار ناشئين من أجل مستقبل النادي".

وواصل: "الزمالك يحتاج فريقًا ثانيًا يكون على استعداد وجاهزية لمساندة الفريق الأول".

واختتم: "هشام يكن وأيمن يونس أول من قدما فكرة الأكاديميات في مصر، وكنت سببًا في انضمام محمد صلاح نجم ليفربول حاليًا إلى منتخب مصر وغيره من النجوم، ولكن لا اتحدث في هذه الأمور".

