انت الأن تتابع خبر "هتصغري نص سنك في لحظة"... ضعي ملعقه زبادي على الشوفان واصنعي افضل ماسك لتفتيح البشره وشد التجاعيد لإشراقه ونعوم فائقه... سر خبراء التجميل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع التقدم في العمر، تبدأ علامات الشيخوخة بالظهور على البشرة بشكل واضح، حيث تفقد مرونتها وحيويتها بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين والإيلاستين، و تظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل ملحوظ حول العينين والفم، مما يؤثر على مظهر البشرة، و هذه التغيرات تعتبر طبيعية،

تأثير العوامل الجوية على البشرة

العوامل الجوية مثل التعرض لأشعة الشمس والتلوث تعد من أبرز أسباب تلف البشرة، و الأشعة فوق البنفسجية تسبب اسمرار الجلد وظهور البقع الداكنة، بينما يؤدي التلوث إلى تراكم الشوائب وسد المسام، و الرياح والجفاف يعملان على تقليل رطوبة الجلد، مما يؤدي إلى مظهر باهت وجاف، ويسرع من ظهور التجاعيد، لذا، من المهم استخدام واقي الشمس ومرطبات البشرة لحمايتها من هذه العوامل الضارة.

الأعشاب الطبيعية لتفتيح البشرة

تشتهر استخدام الأعشاب والمكونات الطبيعية كوسيلة فعالة وامنة للعناية بالبشرة، و من بين المكونات الطبيعية المفيدة الشوفان والزبادي، حيث يعمل الشوفان على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، بينما يُساهم الزبادي بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك في تفتيح البشرة وترطيبها.

وصفة الشوفان والزبادي لتفتيح البشرة

الأدوات والعناصر المطلوبة للتركيبة:

2ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من العسل.

بضع قطرات من ماء الورد.

عصرة ليمونه.

الطريقة لتفيذ الخطوات:

1. امزجي الشوفان والزبادي في وعاء حتى تحصلي على قوام كريمي.

2. أضيفي العسل وماء الورد وامزجي المكونات جيدا.

3. ضعي الخليط على وجهك بالتساوي واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.