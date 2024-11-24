نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه باستمرار تنفيذ المناطق التجارية بالمحافظات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - دوت الخليج_ وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه بتذليل أي عقبات لتنفيذ المناطق والمشروعات التجارية بالمحافظات المختلفة للعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات وحصول المواطنين على سلع بأسعار عادلة.

وأجرى وزير التموين، برفقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، اليوم الأحد، زيارة تفقدية للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتعد أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانًا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليار جنيه مصري.

وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية.

كما تضمنت زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية، في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .

ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل .

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ووجه وزير التموين باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى محافظات والعمل على تذليل أي عقوبات تواجه المطورين، مشيرًا الى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.

كما أطلع الوزير من الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا ،حيث تضم أكبر مركز تجارى بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع يحتوى على هايبر ماركت وتوكيلات تجارية ودور عرض سينمائية وأكبر منطقة تجارية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطنى الدلتا.

كما تضم المنطقة أيضا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع و صيانة السيارات و المعدات و الآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.

كما تتضمن قاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات.

وتم تزويد المنطقة التجارية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

وكان في استقبال وزير التموين، الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتقوم بتنفيذ المشروع شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار والمطور الرئيسى للمنطقة التجارية.