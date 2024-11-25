نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: بالأسماء.. فريق الاسكوتنج بالنادي الأهلي يرشح عدد من اللاعبين المميزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال الإعلامي خالد الغندور، إن فريق الاسكوتنج بالنادي الأهلي برئاسة هاني رمزي، رشح عدد من اللاعبين العرب المميزين على الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وعلى الرغم من أن ترشيحات فريق الاسكوتنج بقيادة هاني رمزي، أصحاب قدرات فنية ممتازة وأعمار سنية رائعة ومن ضمنهم أحمد كوحيلي لاعب فريق بارادو ومنتخب الجزائر ولحلو خريب لاعب شبيبة القبائل ومنتخب الجزائر والصادق محمود لاعب النادي القربي ومنتخب تونس، إلا أن هناك مشكلة ستواجه الأهلي".

وأضاف: "تلك الأسماء يتم متابعتهم من جانب كشافين من أوروبا وهناك تقارير تفيد باقتراب احتراف عدد منهم لدوريات مثل الدوري القبرصي والدوري الفرنسي والدوري الفرنسي".

واختتم:" في حالة إذا استقر النادي الأهلي على ضم أحد اللاعبين من المرشحين سيكون هنلك صعوبة في اقناعهم بعدم الاحتراف في أوروبا للانضمام للفريق الأحمر".