نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز 2024-2025 قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ويلتقي فريق إمبولي مع نظيره أودينيزي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تقام مباراة فينيسيا ضد ليتشي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- ماتيو ريتيغي، أتالانتا، 12 هدف.

2- موسى كين؛ فيورنتينا، 9 أهداف

ماركوس تورام، إنتر ميلان؛ 9 أهداف.

أديمولا لوكمان، أتالانتا، 7 أهداف.

دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 6 أهداف.

كريستيان بوليسيتش، ميلان، 5 أهداف.

كفاراتسخيليا، نابولي، 5 أهداف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 5 أهداف.

ماتيا زاكايني، لاتسيو، 5 أهداف.

روميلو لوكاكو، نابولي، 5 أهداف.