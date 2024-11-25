قطاع الأنشطة الطلابية بالتعليم العالي يطلق فعاليات رياضية متميزة

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات رياضية متميزة بالشراكة مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكة والتكامل مع المؤسسات الوطنية والعسكرية وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية مع أقرانهم بالأكاديمية العسكرية المصرية والتشكيلات التعبوية بالقوات المسلحة لتنمية مهاراتهم الشخصية والرياضية، والتأكيد على قيم والولاء والانتماء الوطني، بما يساهم في إعداد وتأهيل جيل واعٍ وقادر على تحقيق طموحات الوطن.

وتشهد الفعاليات مشاركة واسعة من طلاب الجامعات، حيث يمتد البرنامج من 22 نوفمبر الحالي وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، متضمنًا سلسلة من اللقاءات الرياضية المتنوعة بين الجامعات المصرية والمؤسسات العسكرية والتشكيلات التعبوية.

افتتحت جامعة حلوان سلسلة اللقاءات الرياضية في 22 نوفمبر بالتعاون مع الكلية الجوية، حيث شارك طلابها في منافسات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبولينج، وفي 24 نوفمبر، جامعة مطروح بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والمشاركة في ثلاث رياضات هي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة.

وفي 30 نوفمبر، يأتي دور جامعة عين شمس بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، حيث المشاركة في أربع رياضات تشمل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، ثم جامعة القاهرة في 8 ديسمبر، والتي تلتقي مع الكلية التكنولوجية العسكرية في نفس الرياضات الأربع، ثم جامعة حلوان في 10 ديسمبر، حيث تلتقي مع الكلية الحربية وكلية الدفاع الجوي في رياضات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والاسكواش، ثم جامعة أسيوط في 22 بالتعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث المشاركة في ثلاث رياضات هي كرة القدم وكرة القدم الخماسية والاسكواش.

وتختتم فعاليات البرنامج يوم 24 ديسمبر بمشاركة جامعة الإسكندرية مع الكلية البحرية في رياضات كرة القدم والكرة الطائرة والبولينج والبادل والدراجات، مسدلة الستار على فترة حافلة بالأنشطة الرياضية المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن إطلاق مثل هذه الفعاليات يجسد حرص وزارة التعليم العالي على دمج الطلاب في العديد من الأنشطة المتنوعة والتي تستهدف بناء الشخصية الشاملة للطالب الجامعي.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري تعكس إيمان الدولة العميق بالدور المحوري للشباب في خدمة المجتمع وتعزيز قيم المواطنة لديهم. وشدد على أهمية دور الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الرياضية تحديدًا تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير قدرات الطلاب، وتعزيز روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي لديهم.

وأوضح الدكتور همام أن هذه الشراكات تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الشاملة لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن الأنشطة الرياضية لا تقتصر على تحقيق التفوق الرياضي فحسب، بل تمتد لتشمل غرس قيم الانضباط والمثابرة والروح الرياضية، وهي قيم أساسية في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه.

وتوجه الدكتور همام بخالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على دعمه المستمر وجهوده المتميزة في إنجاح هذه الفعاليات، مؤكدًا أن هذا التعاون البناء والمثمر بين المؤسسات التعليمية والعسكرية يعد نموذجًا يحتذى به في تحقيق التكامل المؤسسي لخدمة الشباب المصري.

وتأتي هذه الفعاليات في سياق رؤية وزارة التعليم العالي لتعزيز دور الأنشطة الطلابية كوسيلة فعّالة لدعم وتأهيل الطلاب على المستويين الشخصي والمهني، بما ينعكس إيجابًا على حياتهم الجامعية ويؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.