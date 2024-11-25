الدوري الإسباني (14)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، أمس الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

سيلتافيغو × برشلونة 2-2

أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس 2-1

جيرونا × إسبانيول 4-1

لاس بالماس × ريال مايوركا 2-3

فالنسيا × ريال بيتيس 4-2

خيتافي × بلد الوليد 2-0

أوساسونا × فياريال 2-2

إشبيلية × رايو فاليكانو 1-0

ليجانيس × ريال مدريد 0-3

أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة: 34 نقطة

2- ريال مدريد: 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 29 نقطة

4- فياريال: 25 نقطة

5- أتلتيك بلباو: 23 نقطة