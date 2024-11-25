نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (14)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت، أمس الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:
سيلتافيغو × برشلونة 2-2
أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس 2-1
جيرونا × إسبانيول 4-1
لاس بالماس × ريال مايوركا 2-3
فالنسيا × ريال بيتيس 4-2
خيتافي × بلد الوليد 2-0
أوساسونا × فياريال 2-2
إشبيلية × رايو فاليكانو 1-0
ليجانيس × ريال مدريد 0-3
أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 34 نقطة
2- ريال مدريد: 30 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 29 نقطة
4- فياريال: 25 نقطة
5- أتلتيك بلباو: 23 نقطة