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الدوري الإسباني (14)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، أمس الأحد، مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

سيلتافيغو × برشلونة 2-2
أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس 2-1
جيرونا × إسبانيول 4-1
لاس بالماس × ريال مايوركا 2-3
فالنسيا × ريال بيتيس 4-2
خيتافي × بلد الوليد 2-0
أوساسونا × فياريال 2-2
إشبيلية × رايو فاليكانو 1-0
ليجانيس × ريال مدريد 0-3
أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 34 نقطة
2- ريال مدريد: 30 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 29 نقطة
4- فياريال: 25 نقطة
5- أتلتيك بلباو: 23 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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