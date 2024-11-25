الدوري الإنكليزي…ترتيب الهدافين بعد الجولة (12)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اقترب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، إلى فارق هدفين من النرويجي إيرلينج هالاند، في السباق نحو لقب هدافي الدوري الإنكليزي بعد نهاية منافسات الجولة الثانية عشرة:

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 12 هدفاً

2- محمد صلاح (ليفربول): 10 أهداف

3- بريان مبيومو (برينتفورد): 8 أهداف

4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 8 أهداف

5- كول بالمر (تشيلسي): 7 أهداف

6- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 7 أهداف

7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 7 أهداف