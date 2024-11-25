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الدوري الإنكليزي…ترتيب الهدافين بعد الجولة (12)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اقترب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، إلى فارق هدفين من النرويجي إيرلينج هالاند، في السباق نحو لقب هدافي الدوري الإنكليزي بعد نهاية منافسات الجولة الثانية عشرة:

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 12 هدفاً
2- محمد صلاح (ليفربول): 10 أهداف
3- بريان مبيومو (برينتفورد): 8 أهداف
4- كريس وود (نوتينغهام فورست): 8 أهداف
5- كول بالمر (تشيلسي): 7 أهداف
6- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 7 أهداف
7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 7 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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