انت الأن تتابع خبر "الشجرة المعجزة".. إكتشاف شجرة أوراقها تعالج 40 مرضًا وتسيطر على مستويات السكر وتقوي الذاكرة | كنز طبيعي لا يقدر بثمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر شجرة المورينجا من النباتات الاستثنائية التي اكتسبت شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم بفضل فوائدها الصحية المتعددة وتُعرف هذه الشجرة بـ”شجرة المعجزة” نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية وفوائد طبية كبيرة استخدمها المصريون القدماء ليس فقط في الطعام، بل في عمليات التحنيط، حيث كان زيت المورينجا بديلاً فعالًا لزيت الزيتون.

تتعدد أنواع شجرة المورينجا،

لكن أشهرها هي المورينجا أوليفيرا، التي تشتهر بفوائدها الصحية الواسعة يمكن تناول أوراقها بطرق مختلفة؛ إما طازجة في السلطات أو مطبوخة كبديل للسبانخ، أو مجففة تُضاف كتوابل للأطعمة، كما يمكن غلي أوراقها لتحضير مشروب يشبه الشاي الأخضر.

فوائد شجرة المورينجا الصحية:

1. تقوية العظام

تساعد أوراق المورينجا بشكل خاص في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء فوق سن الـ 45. فهي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم السهل الامتصاص، الذي يعزز من تقوية العظام ويخفف آلامها كما تساعد في تسريع عملية التئام الكسور ودعم نمو الأسنان والعظام عند الأطفال.

2. علاج فقر الدم

تساهم المورينجا في علاج فقر الدم بأنواعه المختلفة بفضل محتواها الغني بفيتامين B12 والحديد يعمل فيتامين B12 على تحفيز إنتاج الكريات الحمراء في الدم، بينما يساهم الحديد في زيادة مستوى الهيموجلوبين وتحسين تدفق الأكسجين إلى الأنسجة.

3. تنظيم مستوى السكر في الدم