رئيس الوزراء يفتتح الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة اليوم الاثنين ، والذي ينظمه اتحاد الصناعات في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة 18 قطاعًا صناعيًا، وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية.

ويهدف المعرض والملتقى الثالث للصناعة إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية (العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية) للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.