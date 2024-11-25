في ذكرى ميلاده.. محطات فنية هامة في حياة عماد حمدي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الإثنين 25 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1909، ورحل عن عالمنا في 28 يناير 1984، ولقب بـ " فتى الشاشة الأول"، حيث يُعتبر حمدي واحدًا من نجوم السينما المصرية البارزين، وقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة عماد حمدي.

عماد حمدي

معلومات عن عماد حمدي

هو ممثل مصري لقب بفتى الشاشة الأول، ولد في سوهاج حيث كان والده يعمل هناك موظفًا، وكان له أخ توام يدعى عبد الرحمن.



وتزوج من الراقصة حورية محمد ثم من الفنانة فتحية شريف وأنجب منها طفلًا يدعى نادر، ثم من الفنانة شادية ثم الفنانة نادية الجندي وأنجب منها هشام، وقد توفي توأمه عبد الرحمن قبله مما أثر على حالته النفسية تأثيرًا كبيرًا ونتج عن ذلك عزلة عماد حمدي في بيته حتى تدهورت حالته الصحية وأصابته بالعمى التام في سنوات حياته الأخيرة.

مشوار عماد حمدي الفني



كانت بداية عماد حمدى، لدخول مجال الفن فى 1945 فى فيلم السوق السوداء، وكان عماد حمدى يهوى التمثيل من صغره ولذلك شارك في أفلام دعائية في وزارة الصحة ينتجها استوديو مصر، وكانت بدايته الحقيقية في 1945 في فيلم السوق السوداء، وكان يتميز بأدائه الانفعالي الهادئ، علاوة على صوته المميز.



وقام عماد حمدي ببطولة العديد من الأفلام في السينما المصرية منها، أنا الماضي وحياة أو موت وموعد مع السعادة وبين الأطلال والرباط المقدس والرجل الذي فقد ظله وخان الخليلي وميرامار وثرثرة فوق النيل لنجيب محفوظ، والرجل الآخر والمذنبون، وكان آخر أعماله فيلم سواق الأوتوبيس عام 1982.

وفاة عماد حمدي



توفي عماد حمدي في يوم السبت 28 يناير عام 1984 في منزله عن عمرٍ ناهز الـ 74 عام على إثر أزمة قلبية حادة بعد معاناة طويلة مع العمى التام والاكتئاب المزمن.