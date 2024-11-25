تأييد حبس أحمد فلوكس بحيازة مخدرات أيدت محكمة استئناف جنايات مطروح أمس الأحد حكم حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إقرأ المزيد

أيدت محكمة استئناف جنايات مطروح، أمس الأحد، حكم حبس الفنان أحمد فلوكس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك في قضية اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وتعود أحداث القضية إلى العام الماضي عن طريق الصدفة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا يفيد بضبط الفنان المتهم على ذمة إحدى القضايا.

وعند تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة، بسبب سب وقذف لاعبة منتخب مصر لكرة السلة ياسمين إبراهيم عام 2020، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده داخل إحدى القرى السياحية، وأثناء ضبطه عُثر بحوزته على علبة سجائر تحتوي على عدد من السجائر تحوي مخدر الحشيش، وأقر الفنان أحمد فلوكس بحيازته للمخدر بغرض التعاطي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي قررت بدورها إحالته إلى المحكمة.