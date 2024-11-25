"الذاكرة هتبقى حديد.. نصائح لتحسين الذاكرة وعدم النسيان تعالى اقولك عليهم!!"

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رياض - احمد صلاح - هل تنسى مفاتيح السيارة أو قائمة البقالة؟، أنت لست لوحدك يعاني من هذه المشاكل، فيوجد الكثير والكثير ينسى بعض الأشياء، لكن لا تستخف بالنسيان وفقدان الذاكرة

توجد طرق كثيرة لتحسين الذاكرة ومن أهمها الآتي:

ممارسة الرياضة يومياً

يعتبر ممارسة الرياضة يومياً تعمل على تدفق الدم في الجسم خصوصاً في الدماغ، وهذا يساعد على تقوية الذاكرة وعدم النسيان، كما توصي وزارة الصحة بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل كالمشي السريع أو 75 دقيقة أسبوعياً تمارين لياقة بدنية.

ممارسة النشاط العقلي

يجب المحافظة على صحة الجسم عن طريق ممارسة الأنشطة العقلية التي تحسن من صحة العقل، وتعمل على فقدان الذاكرة مثل القراءة أو حل الكلمات المتقاطعة أو ممارسة الألعاب أو العزف على أداة موسيقية.

قضاء وقت مع الآخرين

التفاعل الاجتماعي يساعد على منع التوتر والاكتئاب الذين لهم دور كبير في مشكلة النسيان، لذلك يمكنك البحث على الأصدقاء والأحباء والتجمع معهم خصوصاً إذا كنت تعيش بمفردك.

ابقى مرتباً