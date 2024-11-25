انت الأن تتابع خبر مش هتقدري تستغني عنه أبدا .. هاتي صباع كريم بانثينول من الصيدلية وهقولك علي حركة سحرية هتغيرك 360 درجة .. لازم تجربيه حالا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر هذه الوصفات بديلا آمنا لأنها تتكون من مكونات طبيعية، بخلاف المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة على المدى الطويل ولها آثار جانبية متعددة، ومن بين هذه الوصفات الطبيعية التي تستخدم بشكل شائع تعتبر وصفة كريم البانثينول واحدة من الخيارات الفعالة، ونستعرض الآن أبرز تفاصيلها.

مكونات وصفة كريم البانثينول لتفتيح البشرة وشد التجاعيد

تعتبر وصفة كريم البانثينول واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تعتني بالبشرة، حيث تحتوي على مكونات رئيسية تتميز بفعاليتها الطبيعية في تفتيح البشرة وتمنحها اللون الوردي، فضلا عن قدرتها على تقليل التجاعيد خصوصا حول منطقة العين،

المكونات الأساسية لهذه الوصفة هي:

كريم بانثينول.

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ماء ورد.

قطن طبيعي.

طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة بكريم البانثينول