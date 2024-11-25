انت الأن تتابع خبر هتتفاجئ لما تعرف إن قهوتك المفضلة ممكن تبقى علاج.. دراسة حديثة تزف خبرا سارا للأشخاص الذين يحبون القهوة.. اذا تناولتها بهذه الطريقة تتحول الى علاج رسمي لهذا المرض الخطير والمنتشر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة ليست مجرد مشروب يومي بل هي أكثر من ذلك حيث أظهرت العديد من الدراسات الحديثة فوائد صحية مذهلة مرتبطة بتناول القهوة ومن بين هذه الفوائد ما كشفت عنه دراسة أجريت في هولندا أن تناول القهوة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في الوقاية من تكرار الإصابة بسرطان الأمعاء وهو خبر سار لكل عشاق القهوة الذين يمكنهم الاستفادة من هذا المشروب بطرق علمية وصحية.

نتائج الدراسة الهولندية عن القهوة وسرطان الأمعاء

الدراسة التي أجريت في هولندا أظهرت أن الأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء الذين يشربون من اثنين إلى أربعة فناجين من القهوة يوميا هم أقل عرضة لتكرار إصابتهم بهذا المرض حيث وجد الباحثون أن القهوة تحتوي على مركبات طبيعية تساهم في تحسين صحة الأمعاء وتعمل كمضاد للأكسدة مما يحد من نمو الخلايا السرطانية ويعزز مناعة الجسم ضد المرض.

فوائد القهوة في محاربة الخلايا السرطانية

القهوة تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات والكافيين والتي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة كما أنها تعمل على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الجهاز الهضمي مما يجعلها عاملا مهما في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء أو عودته بالإضافة إلى ذلك تساهم القهوة في تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الكبد وهو ما ينعكس إيجابيا على الجسم ككل.

كيفية تناول القهوة للاستفادة الصحية