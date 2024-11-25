انت الأن تتابع خبر "اسحريهم بجمال شعرك ".. تنعيم الشعر الخشن وتطويله بمكون سحري من مطبخك والنتيجة شعر حرير في 10 دقايق .. وفري فلوس البروتين يا عروسة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من خشونة الشعر نتيجة لمجموعة من العوامل مثل الغسيل المتكرر للشعر بالماء الساخن، استخدام الصبغات الكيميائية، أو اتباع روتين غير مناسب للعناية بالشعر وهذه العوامل تتسبب في جفاف الشعر، تقصفه، وتجعله يبدو خشنًا ولحل هذه المشكلة، تبحث العديد من السيدات عن وصفات طبيعية فعّالة تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه بشكل صحي وطبيعي.

جل الصبار لتنعيم الشعر وتطويله

يعتبر جل الصبار من أفضل المكونات الطبيعية التي تمنح الشعر الترطيب العميق وتزيد من نعومته فالصبار يحتوي على خصائص مرطبة تساعد في تلطيف الشعر الجاف والفاقد للترطيب، ويحفز نموه. إليكِ طريقة تحضير وصفة جل الصبار:

المكونات:

ورقة صبار طازجة.

ماء (اختياري لتخفيف قوام الجل).

طريقة التحضير:

احضري ورقة صبار طازجة وافرغي السائل اللزج الذي يوجد بداخلها في طبق صغير.

أضيفي بعض قطرات الماء على الجل لتخفيف قوامه.

ضعي المزيج في زجاجة رشاش ثم قومي برج الزجاجة جيدًا.

رشّي المزيج على شعرك بالكامل، مع تدليك فروة الرأس بلطف.

للحصول على أفضل النتائج، كرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

وصفة الموز لتنعيم الشعر الجاف

الموز هو أحد المكونات الطبيعية الرائعة التي تعزز صحة الشعر بفضل احتوائه على الزيوت الطبيعية، الفيتامينات، والكربوهيدرات التي تعمل على ترطيب الشعر وزيادة نعومته وإليكِ طريقة تحضير وصفة الموز لتنعيم الشعر:

المكونات:

حبة موز ناضجة.

قطرتين من زيت اللافندر (اختياري).

طريقة التحضير: