انت الأن تتابع خبر ’هتخسى 20 كيلو فى اسبوع’’... عشبة مطبخية مهملة ورخيصة تزيل الكرش دون ريجيم وحرمان ... تعرفوا عليها لاتفوتكم.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم إلى العثور على مشروبات تساهم في التخلص من الدهون الزائدة والمتراكمة في الجسم فهل هناك بالفعل مشروبات تساعد في التخسيس، سنجيب على هذا السؤال في مقالنا، حيث سنعرض أفضل أنواع المشروبات التي تساعد في خسارة الوزن والتخلص من الدهون، خاصةً في منطقة البطن.

المشروب السحرى الناسف لدهون الكرش

مشروبات التخسيس هي عبارة عن سوائل تساعد في التخلص من الوزن الزائد، مثل القهوة، المشروبات البروتينية، أو الشاي الأخضر هذه المشروبات تعمل على زيادة الشعور بالشبع وتحفيز عملية حرق الدهون هناك العديد من المشروبات الفعالة في هذا المجال، ومن أبرزها:

مشروب الشاي الأخضر والشاي الأحمر

يستخدم العديد من الأشخاص الشاي الأخضر أو الشاي الأحمر كوسيلة للتخلص من الوزن الزائد، وذلك بفضل احتوائهما على مضادات الأكسدة التي تساهم في تسريع عملية الحرق كما يساعدان في تحسين التمثيل الغذائي، مما يعزز تحويل الطعام إلى طاقة، وبالتالي حرق الدهون وزيادة الشعور بالشبع.

مشروب الأعشاب

تعد بعض الأعشاب من المشروبات الفعالة في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد على سبيل المثال، يمكن تحضير مشروبات من خلاصة الأعشاب مثل القرفة والزنجبيل التي تعمل على تعزيز عملية حرق الدهون.

مياه التخلص من السموم

يعرف مشروب “الديتوكس” أو مياه التخلص من السموم بكونه مزيجاً من الماء والفواكه والخضروات المضافة هذا المشروب يساعد الجسم في التخلص من السموم، ويعزز صحة الجهاز الهضمي، مما يحميه من الاضطرابات المختلفة.

المشروبات البديلة للوجبات

يلجأ العديد من الأشخاص إلى مخفوقات البروتين أو المشروبات البديلة للوجبات كوسيلة لفقدان الوزن وبناء الكتلة العضلية تساعد هذه المشروبات في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات بشكل مفرط طوال اليوم.

مشروبات التخسيس قبل النوم

تعتبر بعض المشروبات فعالة في حرق الدهون إذا تم تناولها قبل النوم، مثل: