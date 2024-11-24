ستات البيوت عارفين سرها .. عشبة سحرية استخدمها بهذه الطريقة واستمتع بقوة فولاذية تهز المكان هز!

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رياض - احمد صلاح - منذ قرون عديدة تم الربط بين السبانخ وصحة الجسم وقوته وفي بعض الأساطير كانوا يعتقدون أن تناول السبانخ يمنح القوة العظيمة، وعلى مر العصور استمرت السبانخ في احتلال مكانة مميزة في مختلف المطابخ العالمية ليس فقط لطعمها المميز بل لقيمتها الغذائية العالية التي جعلتها عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، فهي غنية بمجموعة مبهرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إلى كافة أجهزة الجسم.

لن تصدق ما يفعله السبانخ فى جسمك

تكمن في أوراق السبانخ الخضراء قوية بالغة وكنز غذائي حقيقي فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة وتجعله أكثر حيوية ونشاط.

الحماية من مرض السرطان:

السبانخ تضم كميات جيدة من أقوى المواد المكافحة للأكسدة مثل “الفلافونويدات” و”الكلوروفيل”، وتواجد هذه المواد في الجسم يحد من إمكانية التعرض لمرض السرطان سواء الذي يصيب الجهاز الهضمي أو الجلد.

تعزيز قوة الجهاز المناعي:

النظام المناعي بالجسم له أهمية كبيرة حيث تتمثل مسؤوليته في التصدي لمختلف الميكروبات والأمراض التي قد تصيب الجسم، وتناول السبانخ يقوي هذا النظام حيث أنها تضم فيتامين أ، فيتامين ج فيتامين ك، فيتامين هـ.

ضبط مستوى ضغط الدم:

تعمل السبانخ بدورها على تحقيق التوازن في معدلات ضغط الدم بالجسم، وذلك لأنها بوتاسيوم بمعدل جيد والذي يساعد في ضبط نسب الصوديوم بالجسم، كما أنها تضم بروتينات التي تساعد في عدم انسداد الشرايين.

حماية القلب:

السبانخ أحد الأغذية التي تُفيد القلب والأوعية الدموية بشكل كبير حيث أنها تساعد في تقليل معدلات الكوليسترول ذات الضرر على الجسم، ويساعده في ذلك احتوائه على اللوتين والألياف والمواد ذات الخصائص المكافحة لحدوث الأكسدة.

إتمام عملية هضم الطعام بشكل صحي:

يوجد في السبانخ كمية من الألياف والسوائل التي يعتبر وجودها أمر هام لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والتي تساعد في إتمام هضم الأطعمة المختلفة بسلاسة.

تحسين حالة العظام الصحية:

تعمل السبانخ كمقاومة لهشاشة العظام حيث أنها تمد الجسم بالكالسيوم اللازم، فضلًا عن أنها غنية بالفوسفور، فيتامين ك.

ردع خطر ضغط الدم:

السبانخ تضم في طياتها عناصر غذائية عديدة مثل حمض الفوليك، الحديد واللذان يعملان على إنتاج الكرات الحمراء من الدم كما يساهم فيتامين ج في تحسين مستوى امتصاص الجسم للحديد.

تقليل وزن الجسم:

تناول السبانخ يُدخل إلى الجسم كمية جيدة من الألياف والمياه التي تعزز الشعور بامتلاء المعدة فضلًا عن أنها ذات سعرات حرارية قليلة.

إمداد الجلد والشعر بالصحة والحيوية:

بعد المواظبة على تناول السبانخ بشكل مستمر سوف تلاحظ أن شكل جلدك وشعرك أصبح أكثر صحًة وحيويًة، وذلك يرجع لاحتواء السبانخ على فيتامين أ، فيتامين ج، والحديد وهم يمنعون ظهور حب الشباب المزعج، تقليل كمية الشعر المتساقطة، مساعدة الجروح على الشفاء بسرعة.

مفيد للعين:

حيث أنها تضم مركبات “الفلافونويدات” المسؤولة عن الحفاظ على سلامة العيون ومنع تعرضها للإصابة بالأمراض الخطيرة.

قيمة السبانخ الغذائية

السبانخ تعد أحد الخضروات الورقية الخضراء الداكنة الغنية بالعناصر الغذائية الوفيرة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ك وكل هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا حيويًا

في العديد من الوظائف الحيوية للجسم.

الطاقة: ثلاثة وعشرون سعر حراري.

الماء: واحد وتسعون فاصلة أربعة غرام.

بروتين: اثنين فاصلة ستة وثمانين غرام.

الكربوهيدرات: ثلاثة فاصلة ثلاثة وستون غرام.

الألياف: اثنين فاصلة اثنين غرام.

السكريات: صفر فاصلة اثنان وأربعون غرام.

كيفية الاستفادة القصوى من السبانخ