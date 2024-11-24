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رياض - احمد صلاح - ماسك العرقسوس من الوصفات الرائعة للبشرة، وذلك لأن العرقسوس يحتوي على العديد من الفوائد مصل الكالسبوم والفيتامينات والماغنسيوم، كما أنه غني بحمض الفوليك والبيتا كاروتين، وقد أكد الكثير من خبراء التجميل أن ماسك العرقسوس يساعد في علاج البثور وتصبغات البشرة وإزالة الجلد الميت وتنظيف البشرة وتوحيد لونها، ولذلك سنوضح لكم طريقة عمل ماسك العرقسوس لعلاج البثور وتصبغات البشرة.

ماسك العرقسوس والألوفيرا

يعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات البشرة لإزالة البثور السوداء التي تجعل الوجه غير لائق، بالإضافة إلى التخلص من التصبغات وتوحيد البشرة:

المكونات

مسحوق العرقسوس.

ملعقة من الألوفيرا.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع في طبق صغير القليل من مسحوق العرقسوق.

ثم أضف عليه ملعقة من الألوفيرا.

أمزج المكونات وضعها على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

بعد ذلك أغسل الوجه بالماء، يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على بشرة نقية.

ماسك العرقسوس للبشرة لعلاج البثور والتصبغات في وقت قياسي ونتيجة رائعة

ماسك العرقسوس والحليب

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من تصبغات البشرة، ولكن إذا قمت باستخدام هذا الماسك مرة أسبوعيًا ستحصل على بشرة نضرة وبدون أي تصبغات أو شوائب.

المكونات

القليل من زيت العرقسوس.

2 ملعقة من الحليب البورد.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

أخلط زيت العرقسوس مع زيت الزيتون.

ثم ضع الحليب البودر وقلب المكونات لتحصل على قوام متجانس.

يوزع الماسك على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة.

عند يجف الماسك يمكنك فركه بكل لطف من على البشرة.

ثم أغسل الوجه بالماء، ويمكنك استخدام مكعبات الثلج لغلق المسام.

ماسك زيت العرقسوس والقهوة

أن هذا الماسك يحتوي على الكثير من الفوائد لأن العرقسوس غني بالعديد من الفيتامينات وأيضاً القهوة، وكل منهم يساعد على تنظيف البشرة والتخلص من البثور السوداء والتصبغات وغيرها من الفوائد الأخري:

المكونات

ملعقة من زيت العرقسوس.

ملعقة من القهوة.

طريقة التحضير والاستخدام