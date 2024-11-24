انت الأن تتابع خبر ميخطرش على بالك.. مكون سحري لعلاج نهائي للشعر التالف والجاف و المتساقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من الفتيات إلى التعرف على علاج لمشكلات الشعر مثل التقصف والجفاف والهيشان، ولكن مع ارتفاع أسعار مستحضرات العناية بالشعر، أصبحت الخلطات الطبيعية من أكثر الأمور التي يبحثن عنها،»، يوجد مكونات في مطبخك قد يحملان سر علاج الشعر بأقل تكلفة، ومن بين هذه المكونات هي السمنة الطبيعية أو ما تسمى السمنة البلدي.

فوائد وضع السمنة على الشعر

يمكن أن يكون وضع السمنة على الشعر له العديد من الفوائد لتحسين صحة الشعر ومظهره، ومن بينها:

ترطيب الشعر وفروة الرأس: لاحتواء السمنة على فيتامين هـ والأحماض الدهنية غير المشبعة، تعمل السمنة على حبس الرطوبة داخل الشعر وفروة الرأس، مما يمنح الشعر الجاف والباهت نعومة ولمعانًا.

مكافحة القشرة: تحتوي السمنة على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات مثل حمض اللوريك، والتي تساعد في تقليل القشرة وتهدئة الحكة المصاحبة لها.

تعزيز نمو الشعر: عند تدليك فروة الرأس بالسمنة، يتم تنشيط الدورة الدموية، مما يساهم في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

إضفاء لمعان ونعومة: يمكن أن تعطي السمنة الشعر لمعانًا ونعومة بفضل قوامها الدهني ومحتواها من البروتينات والفيتامينات.

مقاومة تساقط الشعر: يمكن أن تساهم السمنة في تقليل تساقط الشعر، تحديدًا التساقط الذي ينتج عن مشكلات الفروة مثل القشرة.

طريقة وضع السمنة على الشعر: