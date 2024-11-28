5 ماسكات لترطيب الشعر الجاف والهايش بعمق

ترطيب الشعر يعتبر جزء مهم في روتين العناية بالشعر ، خصوصا لو بتعاني من جفاف الشعر وتقصفه وهيشانه ، واستخدام ماسك طبيعي لترطيب الشعر هيساعدك على تغذيته وترطيبه وهيساعدك على التخلص من مشاكل الشعر المختلفة زي قشرة الراس, فروة الراس الجافة, الشعر الجاف, تساقط الشعر وغيرها من المشاكل ، والنهاردة في المقالة دي ، هنشارك معاكم 5 ماسكات لترطيب الشعر بعمق واللي هتساعدك على التخلص من الشعر الجاف والهايش والمجعد.

1- ماسك الافوكادو:

المكونات:

- 1 حبة افوكادو متوسطة الحجم.

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 3 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- قشري الافوكادو وقطعيه واخلطيه مع زيت الزيتون والعسل واضربيهم مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى الخليط كريمي وناعم.

2- وزعي الخليط على فروة راسك وشعرك من الجذور للاطراف.

3- غطي الشعر بقبعة الاستحمام او بكيس بلاستيك.

4- سيبيه لمدة 40 – 45 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.

5- كرري الماسك مرتين في الاسبوع للحصول على افضل النتايج.

6- تقدري تعدلي في كمية المكونات حسب طول وكثافة شعرك.

الافوكادو غني بأحماض اوميجا 3 الدهنية والاحماض الامينية ، الاحماض دي بتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر لفترة اطول ، كمان بيحتوي على زيوت طبيعية بتساعد على ترطيب الشعر ، وزيت الزيتون غني بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على تعزيز صحة فروة الراس وتحييد الجذور الحرة اللي بتضر الشعر وفروة الراس.

2- ماسك البيض:

المكونات:

- 1 بيضة.

- 2 معلقة كبيرة من زيت الارجان.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- في بوله اخفقي البيضة وضيفي لها زيت الارجان اخلطيهم كويس مع بعض للحصول على خليط ناعم.

2- بلي شعرك بالماية ، وزعي الخليط على فروة راسك وباقي شعرك كله لحد الاطراف.

3- غطي شعرك بقبعة استحمام ، وسيبيه لمدة 40 دقيقة.

4- بعدها اغسلي شعرك بالشامبو وماية باردة ، لان الماية الدافية هتخلي البيض يطلع من الشعر بصعوبة.

5- كرري الماسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع.

البيض بيحتوي على فيتامين E, B اللي بتساعد على اصلاح تلف الشعر ، وبترطب الشعر بشكل فعال ، وبالتالي بتضيف للشعر نعومة ولمعان ، وزيت الارجان بيحتوي على بعض مضادات الاكسدة القوية اللي بتساعد على علاج الاطراف المقصفة وبتمنع كمان تكسر الشعر.

3- ماسك زيت جوز الهند:

المكونات:

- 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

- ½ كوباية زبادي.

- 1 معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله لحد الاطراف.

3- دلكيه بلطف لمدة 2 – 3 دقايق.

4- سيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.

5- كرريه من 1 – 2 مرة في الاسبوع.

زيت جوز الهند بيحتوي على حمض اللوريك اللي بيتغلغل في جذع الشعرة وبيغذيها ، كمان بيحسن الدورة الدموية في فروة الراس ، وده بيحفز نمو الشعر بشكل قوي وكثيف ، الزبادي والعسل بتساعد على ترطيب الشعر بعمق ، وده هيخلي الشعر ناعم وسهل التصفيف.

ماسكات لترطيب الشعر.1

4- ماسك الصبار:

المكونات:

- 2 معلقة كبيرة من جل الصبار.

- 1 معلقة كبيرة من زيت الخروع.

- 10 نقط من زيت الرزماري.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله لحد الاطراف.

3- دلكيه لمدة 2 – 3 دقايق.

4- سيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.

5- كرريه من 1 – 2 مرة في الاسبوع.

جل الصبار هو مكون كثيف الماء ، وده بيوفر الترطيب اللي محتاجه الشعر ، وبيساعد على التحكم في تجعد وهيشان الشعر ، وزيت الخروع والروزماري بيساعدوا على تعزيز فعالية الماسك.

5- ماسك حليب جوز الهند:

المكونات:

- ½ كوباية من حليب جوز الهند كامل الدسم.

- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

- 1 معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله لحد الاطراف.

3- دلكيه بلطف لمدة 2 – 3 دقايق.

4- سيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.

5- كرريه من 1 – 2 مرة في الاسبوع.

حليب جوز الهند غني بالدهون اللي بتساعد على ترطيب الشعر ، وكمان بيعالج جفاف وتلف وتقصف الشعر ، وبيحمي فروة الراس من اضرار الجذور الحرة وبيعزز صحة بصيلات الشعر ، كمان غني بفيتامين E اللي بيساعد على تحفيز نمو الشعر بشكل قوي وصحي.