5 ماسكات لترطيب الشعر الجاف والهايش بعمق

ترطيب الشعر يعتبر جزء مهم في روتين العناية بالشعر ، خصوصا لو بتعاني من جفاف الشعر وتقصفه وهيشانه ، واستخدام ماسك طبيعي لترطيب الشعر هيساعدك على تغذيته وترطيبه وهيساعدك على التخلص من مشاكل الشعر المختلفة زي قشرة الراس, فروة الراس الجافة, الشعر الجاف, تساقط الشعر وغيرها من المشاكل ، والنهاردة في المقالة دي ، هنشارك معاكم 5 ماسكات لترطيب الشعر بعمق واللي هتساعدك على التخلص من الشعر الجاف والهايش والمجعد.
1- ماسك الافوكادو:
المكونات:
- 1 حبة افوكادو متوسطة الحجم.
- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
- 3 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- قشري الافوكادو وقطعيه واخلطيه مع زيت الزيتون والعسل واضربيهم مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى الخليط كريمي وناعم.
2- وزعي الخليط على فروة راسك وشعرك من الجذور للاطراف.
3- غطي الشعر بقبعة الاستحمام او بكيس بلاستيك.
4- سيبيه لمدة 40 – 45 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.
5- كرري الماسك مرتين في الاسبوع للحصول على افضل النتايج.
6- تقدري تعدلي في كمية المكونات حسب طول وكثافة شعرك.
الافوكادو غني بأحماض اوميجا 3 الدهنية والاحماض الامينية ، الاحماض دي بتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر لفترة اطول ، كمان بيحتوي على زيوت طبيعية بتساعد على ترطيب الشعر ، وزيت الزيتون غني بمضادات الاكسدة اللي بتساعد على تعزيز صحة فروة الراس وتحييد الجذور الحرة اللي بتضر الشعر وفروة الراس.
2- ماسك البيض:
المكونات:
- 1 بيضة.
- 2 معلقة كبيرة من زيت الارجان.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- في بوله اخفقي البيضة وضيفي لها زيت الارجان اخلطيهم كويس مع بعض للحصول على خليط ناعم.
2- بلي شعرك بالماية ، وزعي الخليط على فروة راسك وباقي شعرك كله لحد الاطراف.
3- غطي شعرك بقبعة استحمام ، وسيبيه لمدة 40 دقيقة.
4- بعدها اغسلي شعرك بالشامبو وماية باردة ، لان الماية الدافية هتخلي البيض يطلع من الشعر بصعوبة.
5- كرري الماسك من 1 – 2 مرة في الاسبوع.
البيض بيحتوي على فيتامين E, B اللي بتساعد على اصلاح تلف الشعر ، وبترطب الشعر بشكل فعال ، وبالتالي بتضيف للشعر نعومة ولمعان ، وزيت الارجان بيحتوي على بعض مضادات الاكسدة القوية اللي بتساعد على علاج الاطراف المقصفة وبتمنع كمان تكسر الشعر.
3- ماسك زيت جوز الهند:
المكونات:
- 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ½ كوباية زبادي.
- 1 معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله لحد الاطراف.
3- دلكيه بلطف لمدة 2 – 3 دقايق.
4- سيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.
5- كرريه من 1 – 2 مرة في الاسبوع.
زيت جوز الهند بيحتوي على حمض اللوريك اللي بيتغلغل في جذع الشعرة وبيغذيها ، كمان بيحسن الدورة الدموية في فروة الراس ، وده بيحفز نمو الشعر بشكل قوي وكثيف ، الزبادي والعسل بتساعد على ترطيب الشعر بعمق ، وده هيخلي الشعر ناعم وسهل التصفيف.
4- ماسك الصبار:
المكونات:
- 2 معلقة كبيرة من جل الصبار.
- 1 معلقة كبيرة من زيت الخروع.
- 10 نقط من زيت الرزماري.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله لحد الاطراف.
3- دلكيه لمدة 2 – 3 دقايق.
4- سيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.
5- كرريه من 1 – 2 مرة في الاسبوع.
جل الصبار هو مكون كثيف الماء ، وده بيوفر الترطيب اللي محتاجه الشعر ، وبيساعد على التحكم في تجعد وهيشان الشعر ، وزيت الخروع والروزماري بيساعدوا على تعزيز فعالية الماسك.
5- ماسك حليب جوز الهند:
المكونات:
- ½ كوباية من حليب جوز الهند كامل الدسم.
- 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
طريقة التحضير والاستخدام:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
2- وزعي الخليط على فروة راسك والشعر كله لحد الاطراف.
3- دلكيه بلطف لمدة 2 – 3 دقايق.
4- سيبيه لمدة 30 – 40 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.
5- كرريه من 1 – 2 مرة في الاسبوع.
حليب جوز الهند غني بالدهون اللي بتساعد على ترطيب الشعر ، وكمان بيعالج جفاف وتلف وتقصف الشعر ، وبيحمي فروة الراس من اضرار الجذور الحرة وبيعزز صحة بصيلات الشعر ، كمان غني بفيتامين E اللي بيساعد على تحفيز نمو الشعر بشكل قوي وصحي.
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