توافد رؤساء ونواب اتحاد كليات جامعة القاهرة على مبنى القبة تمهيدا لانتخاب رئيس الاتحاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:37 صباحاً - توافد منذ قلبل رؤساء ونواب وأمناء اللجان اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة على مبنى القبة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وذلك تمهيدا لاجراء انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

وتجرى اليوم الخميس ، انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وانتخاب رئيس اتحاد كل جامعة ونائبه وذلك وفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى، وفيما يلى اختصاصات مجالس الاتحاد.

ويختص مجلس الاتحاد بعدد من المهام يأتى أبرزها، وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها، و إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها، والمشاركة فى وضع خطط لتدريب وصقل المهارات الطلابية والعمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة.