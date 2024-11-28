الإثنين المقبل.. نورهان تكشف أسباب غيابها عن الفن في "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الإثنين المقبل من برنامجه “واحد من الناس” على قناة الحياة، الفنانة نورهان التي تفتح قلبها وخزائن أسرارها وتكشف عن أسرار عودتها بعد غياب وعلاقتها بالسوشيال ميديا وحلم البطولة المطلقة.

الفنانة نورهان

تفاصيل اللقاء

حيث يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة نورهان والتي شاركت في أهم وأكبر المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية مثل عائلة الحاج متولى والمصراوية وسوق العصر والعصيان وليالى الحلمية وقاسم أمين، وتتلمذت على يد كبار المخرجين والنجوم.

وتكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات كثيرة وعملت مدرسة لغة إنجليزية، ثم عادت إلى الفن مرة أخرى، ما هي أسباب الغياب وكيف عادت وماذا حدث في رحلتها الانسانية بعيدًا عن الفن، كما تتحدث عن بدايتها الفنية وعلاقتها بالراحل نور الشريف ودورها في الحاج متولي وسوق العصر، وأقرب أصدقائها في الوسط الفني وعلاقتها بالسوشيال ميديا.

كما تكشف عن تأسيسها مدرسة لتدريب الأطفال علي المسرح وأيضًا تجربة اخراجها مسرحية للأطفال، وأيضًا عن حياتها الخاصة وزواجها وابنها معاذ والتي كرست له حياتها، وعن علاقتها بوالدتها.

كما تتحدث عن عودتها بعد غياب لفترة كبيرة عن الفن من خلال مسلسل "هبة رجل الغراب "، والأعمال الاخري التي شاركت بها ورد فعل الجماهير والمشاهدين على عودتها وهل تحلم بالبطولة المطلقة وهل ندمت على الابتعاد عن الفن.