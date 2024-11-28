العالم اليوم - بوتين: أسلحتنا الفرط صوتية ليس لها مثيل في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا هاجمت أوكرانيا بما يصل إلى 90 صاروخا و100 طائرة مسيرة عشية الرد على هجمات أوكرانية بواسطة صواريخ أتاكمز الأميركية.

وأوضح بوتين أن الهجمات أصابت 17 هدفا هي عبارة عن منشآت عسكرية ودفاعية وصناعية والمرافق المخدمة لها.

وقال بوتين إن الهجوم الضخم على أوكرانيا كان "ردًا" على الضربات على روسيا بأسلحة أمريكية وبريطانية، مشيرا إلى أن موسكو تختار أهدافًا في أوكرانيا يمكن أن تشمل مراكز صنع القرار في كييف.

وأضاف الرئيس الروسي أن إنتاج بلاده من أنظمة الصواريخ المتقدمة يتجاوز إنتاج الناتو بعشر مرات، وسيزيد أكثر.

وأوضح بوتين إن الأسلحة الروسية التي تفوق سرعتها أضعاف سرعة الصوت ليس لها مثيل في العالم، وإنتاجها في ازدياد.

وقال بوتين في عرض للأوضاع الميدانية على جبهات العملية العسكرية الروسية، أمام قمة قادة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية آستانا، إن هناك احتمال لظهور أنظمة صاروخية روسية جديدة، لكن المهم أن ترضي هذه الأنظمة "زبائنها".

كما أعلن بوتين عن "بدء الإنتاج التسلسلي للنظام الصاروخي الفرط الصوتي أوريشنك".

وأكد مجددا على أنه "لا يوجد نظير لصاروخ أوريشنيك الروسي في العالم، ولن يظهر له مثيل قريبا"، مشيرا إلى أن موسكو اضطرت لاستخدام "أوريشنيك ردا على تصرفات العدو".

وأضاف بوتين أن روسيا لفتت الانتباه مرارا وتكرارا إلى أن السماح لكييف بشن ضربات صاروخية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية يعني تورط الغرب بشكل مباشر في الصراع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، في 146 منطقة.