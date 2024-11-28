المستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 02:34 مساءً -

أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة من الفائزين بـ حج القرعة لعام 2025، وذلك لتقديمها قبل السفر للأراضي المقدسة.

المستندات المطلوبة

على الفائزين تقديم مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام إجراءات سفرهم، والتي تشمل:

جواز سفر دولي مميكن ساري لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ 19 فبراير 2025 (20 شعبان 1446هـ)، مع مراعاة أن الجواز يجب أن يكون خاليًا من الثقوب ولديه صفحات خالية.

إيصال سداد التكاليف

البطاقة الصحية من وزارة الصحة، التي تثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية.

شهادة التحصين ضد كورونا (كوفيد-19) للأشخاص فوق 65 عامًا.

تقرير طبي من مستشفى معتمد يوضح الحالة الصحية للفائز.

البصمة العشرية "فيش حج مميكن".

بيان الموقف التجنيدي للفائزين في سن التجنيد، إلى جانب أي تصاريح سفر مؤقتة إن لزم الأمر.

وتبدأ عملية سداد تكاليف الحج اعتباراً من يوم السبت 30 نوفمبر 2024، وحتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالي وقدره 220,300 جنيه مصري عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلي، مصر، القاهرة) وكذلك مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية. يشمل هذا المبلغ كافة تكاليف الحج باستثناء تذاكر الطيران، والتي سيتم تحديد سعرها لاحقاً عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران. يُشترط سداد المبلغ من خلال بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

يجب على الفائزين الذين لم يسددوا التكاليف في الفترة المحددة اعتبار ذلك تنازلاً منهم عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.