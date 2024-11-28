نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعارض إدارة الأهلي ويرفض صفقة محلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رفض مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا.

كولر يواصل رفضه للصفقات المحلية

قال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي قد تواصلت مع إدارة سيراميكا واستفسرت منهم عن إمكانية الاستغناء عن بيكهام خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة".

وأردف: "وهو ما قوبل بترحيب من قبل نادي سيراميكا لكن رد كولر جاء صادما برفض الصفقة".