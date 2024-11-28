نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من المثلوثي وحسام عبد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك ليس في أفضل حالاته الفنية في الوقت الحالي مع القلعة البيضاء.

وتعرض حمزة المثلوثي للإصابة خلال مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الكونفدرالية الأفريقية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن مصطفى الزناري أفضل من الثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد في خط دفاع الزمالك ويجب أن يحصل على فرصته كاملة.

وتابع: فريق الزمالك حقق المطلوب من مباراة بلاك بولز وحصد الثلاث نقاط مهمة في بداية مشوار الكونفدرالية الإفريقية.