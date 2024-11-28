نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية عن مواعيد مباريات الدوري السعودي من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي تحديدا النجوم العالمين أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام ثلاث مباريات وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وجاء الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي:

* الخميس 28 نوفمبر 2024:

- الفيحاء والعروبة الساعة 5 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- الأخدود والخلود الساعة 5 وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر

- الفتح والرياض الساعة 7 مساء بتوقيت مصر