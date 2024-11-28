الليلة.. أحمد مجدي ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان أحمد مجدي، اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، ضيفًا في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يكشف عن كواليس أحدث أعماله الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا بكرة الفنان أحمد مجدي في أسرار النجوم مع إنجي علي الساعة 8 بالليل".

منشور نجوم إف إم

أحدث أعمال أحمد مجدي

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد مجدي الفنية، هو مشاركته في مسلسل "نقطة سودة" بطولة أحمد فهمي، والذي يعرض حاليًا على قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” من الأحد إلى الخميس.

أبطال وصناع مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.