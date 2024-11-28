المنتخب السوري يواجه الكويت ودياً في الدوحة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مباراة ودية للمنتخب الأول أمام نظيره الكويتي، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال الاتحاد في بيانه: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يثبت مباراة ودية للمنتخب الأول مع نظيره منتخب الكويت في الخامس عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل وذلك في العاصمة القطرية الدوحة”.

وتأتي هذه المباراة خارج أيام الفيفا، ضمن استعدادات نسور قاسيون للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2027، وأيضاً ضمن استعدادات منتخب الكويت للمشاركة في بطولة “خليجي 26”.

وستكون المباراة أمام الكويت، هي السادسة للمنتخب السوري تحت قيادة مدربه الإسباني، خوسيه لانا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وخسر في مباراتين.