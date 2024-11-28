الكشف عن اجتماع بين فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن اجتماع سيتم عقده خلال الساعات المقبلة، بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وكارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيريز وأنشيلوتي سيعقدان اجتماعاً قبل مباراة الفريق أمام خيتافي، يوم الأحد المقبل، في الجولة 15 بالدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لرئيس النادي الملكي وأنشيلوتي لمراجعة العمل الذي تم إنجازه، وتبيان مدى الثقة المتبادلة بينهما وسط تذبذب نتائج الفريق.

وأتمت الصحيفة: “في ريال مدريد، من المؤلم رؤية الفريق على حافة الهاوية، لكنهم بدأوا أيضاً إدراك أن الواجبات التي كان ينبغي القيام بها في الصيف لم يتم إنجازها، وأنه مع وجود الكثير من المصابين، قلت قوة الفريق وجودته”.

وتلقى ريال مدريد أمام ليفربول خسارته الثالثة في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي، وبات بعيداً عن التأهل ضمن الثمانية الأوائل.