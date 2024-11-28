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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: سفينة وادي العريش تعزز القدرة التصديرية لمصر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن سفينة “وادي العريش” إضافة هامة للأسطول النقل المصري، مشيرًا إلى أن قدرتها على نقل أكثر من 82 ألف طن من البضائع، ما تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التصديرية لمصر.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن هذه السفينة ستلعب دورًا حيويًا في تسريع نقل الصادرات المصرية، وخاصة المنتجات الغذائية مثل الذرة والقمح، التي تحتاج إلى وصول سريع إلى الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير بنية مصر الأساسية، خاصة في مجال النقل البحري، يعد من أولويات الحكومة في إطار سعيها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة البينية.
وأوضح أن امتلاك مصر لأسطول بحري قوي يساعد في ضمان السيادة والريادة في هذا المجال، مما يعزز مكانة مصر التجارية على مستوى العالم.
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