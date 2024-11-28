اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الرواندى لبحث تعزيز سبل التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس اتصالاً هاتفياً مع "أوليفير ندوهونجيريه" وزير خارجية رواندا.

تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في المجال الصحى والاقتصادى والتجارى، وكذلك بناء القدرات وتبادل الخبرات من خلال برامج التدريب التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة بما يسهم في توطيد العلاقات بين القطاع الخاص بالبلدين، كما تم استعراض تطور سير العمل في "مركز مصر- رواندا مجدى يعقوب للقلب" والذي يعد امتداداً لأنشطة أحد أهم المراكز المصرية لعلاج القلب في القارة الأفريقية.

تبادل الطرفان الرؤى إزاء التطورات في القارة الأفريقية، وأكدا على التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة 2063، وأكدا على تبادل تأييد الترشيحات فى المحافل الإقليمية والدولية.