برشلونة يحسم "كلاسيكو الأساطير"حسم فريق برشلونة الإسباني مباراة "كلاسيكو الأساطير"، بتغلبه على غريمه ريال مدريد بفارق ركلات الترجيح 4 - 2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد خليفة الدولي.

سجل ثنائية برشلونة الأرجنتيني خوان بابلو سورين والبرازيلي رونالدينيو في الدقيقتين 8 و16، بينما سجل هدفي ريال مدريد البرتغالي لويس فيغو والكولومبي إدوين كونجو في الدقيقتين 58 و63.

وجاءت المباراة حماسية بين الفريقين وسط حضور جماهيري كبير في مدرجات استاد خليفة من عشاق الفريقين.

وعرفت المواجهة مشاركة عدد من نجوم المنتخب البرازيلي السابق على غرار رونالدينيو وريفالدو بجانب الإسباني دافيد فيا رفقة فريق برشلونة، بينما قاد الفريق المدرب خوان مانويل أسينسي.

وشارك في فريق ريال مدريد الذي قاده المدرب خوان أنطونيو كاماتشو، عدة نجوم على غرار لويس فيغو وكلارنس سيدورف وراؤول برافو ولويس ميلا، إضافة إلى فرانسيسكو بافون.

وتمكن برشلونة من إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين بعدما تقدم أولا عبر النجم الأرجنتيني خوان سورين بعد مضي 8 دقائق على ضربة البداية قبل أن يضاعف رونالدينيو النتيجة في الدقيقة 16 من كرة حرة مباشرة سكنت المقص الأيمن لمرمى ريال مدريد.

واستطاع ريال مدريد الرجوع في النتيجة في الشوط الثاني ونجح في تقليص فارق الهدفين عبر النجم البرتغالي لويس فيغو بعد مضي 13 دقيقة على بداية الشوط الثاني، وتمكن الكولومبي كونجو من تعديل النتيجة في الدقيقة 63 مستغلا أخطاء دفاع برشلونة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل من فيغو على مواطنه ريكاردو كواريزما، وتولى الهولندي باتريك كلويفرت تنفيذ الركلة، بيد أنه فشل في إعادة التقدم لفريقه، بعد تألق الحارس بيدرو كونتريراس في التصدي للكرة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2 - 2).

ومع لجوء الفريقين لركلات الترجيح حسم برشلونة المواجهة لصالحه بنتيجة 4 - 2.