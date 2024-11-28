3961 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان

3961 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، إلى 3 آلاف و961 شهيداً، و16 ألفاً و520 مصاباً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم الثلاثاء، أسفرت عن 78 شهيداً و266 مصاباً".

وذكرت أنها بدأت بإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات، لكي تشمل الشهداء الذين يتم انتشالهم تدريجا من تحت الأنقاض، وجميع الشهداء الذين سيتم التحقق من هوياتهم بعد الانتهاء من فحوصات DNA الخاصة بهم، إضافة إلى تنسيق البيانات مع المستشفيات لضمان تقديم أرقام دقيقة وشاملة.

يُذكر أن وقف إطلاق النار بين حزب الله و”إسرائيل” دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر يوم أمس الأربعاء، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، على خلفية إسناد حزب الله لمقاومة قطاع غزة بعد عملية “طوفان الأقصى”.