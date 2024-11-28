مال وأعمال

مدبولي: التوسع في ميناء دمياط يعزز صادرات مصر إلى 140 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: التوسع في ميناء دمياط يعزز صادرات مصر إلى 140 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التوسع الكبير في ميناء دمياط يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرة اللوجستية لمصر، بما يتيح زيادة حركة التجارة وتنمية الصادرات المصرية.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن تطوير البنية الأساسية، بما في ذلك الموانئ، المدن، والطرق، يساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الطموح لزيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 140 مليار دولار.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحسين البنية التحتية للنقل البحري والطرق البرية وسكك الحديد هو جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القدرة التصديرية لمصر، موضحًا أن “الحديث عن التوسع في الصناعة والتصدير لا يمكن أن يتحقق دون بنية تحتية قوية تدعم هذه المنظومة”.

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وتابع مدبولي أن الدولة المصرية قد عملت على مدار سنوات لتحقيق هذا التوسع، وأن النتائج بدأت تظهر بشكل ملموس على الأرض.

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وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به محطة حاويات “تحيا مصر” في هذا الصدد، معتبرًا إياها خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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