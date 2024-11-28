نعرض لكم الان تفاصيل خبر 300 مليون دولار استثمارات صينية لإقامة أكبر مصنع زجاج في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني_ شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدشين حجر الأساس لمشروع “سي إن جي ايجيبت نيو إنيرجي جلاس – CNG Egypt New Energy Glass” الصينية التابعة لشركة ” الصين القابضة للزجاج – China Glass Holding”، بالمنطقة الصناعية في السخنة ، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا-مصر).

ويهدف المشروع الذي بلغ إجمالي استثماراته نحو 300 مليون دولار ،إلى إنشاء خطي إنتاج؛ أحدهما للزجاج المسطح بطاقة يومية تصل إلى 1000 طن، والآخر للزجاج الكهروضوئي بطاقة يومية 800 طن، على مساحة 500 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يوفر المشروع ألف فرصة عمل بمجرد اكتماله.

من جانبه ،أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يُبرز أهمية التعاون مع الجانب الصيني، الذي أصبح شريكًا استراتيجيًا للمنطقة الاقتصادية.

وقال: “نعتز بالشراكة التي قدمت نموذجًا يُحتذى به للتعاون الاقتصادي القائم على الثقة المتبادلة والعمل الجماعي”.

وأكد أن المنطقة أصبحت وجهة للاستثمارات الصينية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وموانئها المتطورة التي تعزز التجارة البحرية، إلى جانب المناطق الصناعية المؤهلة لاستيعاب مختلف الصناعات.

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وأضاف أن مشروع “نيو إنيرجي جلاس” يمثل فصلًا جديدًا من فصول نجاح التعاون بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية، حيث يُسهم في دعم الصناعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الزجاج المسطح والزجاج الكهروضوئي المستخدم في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية.

وشدد جمال الدين على التزام الهيئة بتقديم الدعم الكامل للمطور الصناعي “تيدا-مصر”، الذي تمكن من استقطاب نحو 200 شركة صينية، مشيرًا إلى أن المشروع الحالي هو الأكبر من حيث المساحة وحجم الاستثمارات.

من جانبه، أوضح Cai Guo، نائب رئيس شركة “الصين القابضة للزجاج”، أن الشركة تعتمد استراتيجية تستهدف خفض انبعاثات الكربون في منتجاتها، دعمًا للتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار Li DaiXin، رئيس شركتي “تيدا-مصر” و”تيدا الصين إفريقيا”، إلى أن التعاون بين “تيدا” والمنطقة الاقتصادية يتزامن مع مرور 10 سنوات على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي أثمرت جذب 19 شركة للعمل داخل منطقة السخنة الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين، سبتمبر الماضي، أسفرت عن التعاقد على ستة مشروعات جديدة باستثمارات تفوق 1.067 مليار دولار، ومساحات تصل إلى 1.2 مليون متر مربع، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة متميزة للاستثمارات الدولية.