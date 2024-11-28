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الدوري السعودي .. الرياض يقلب الطاولة على الفتح

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - تغلب الرياض على نظيره الفتح، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الفتح أولاً عبر سفيان بن دبكة (د45+3)، ليرد الرياض بثنائية في الشوط الثاني عن طريق أحمد عسيري (د61)، وبيرنارد مينساه (د81).

بهذه النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم، كان العروبة قد تغلب على الفيحاء بهدف نظيف، وفاز الخلود على الأخدود بنتيجة 2-1.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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