نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحور أو به مسّ.. نجم فرنسا يعلق على ضعف مستوى مبابي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إيمانويل بوتي نجم الكرة الفرنسية سابقًا، على ظهور مواطنه كيليان مبابي بمستوى متواضع منذ انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

بوتي: مبابي مسحور

قال إيمانويل بوتي في تصريحات إعلامية له: طأعتقد أن مبابي مسحور أو به مسّ".

وتابع قائلًا: “بالنسبة لكم أنتم لا تؤمنون بهذه الأمور، ولكنني أؤمن بها وأصدقها ولهذا سأتحمل كل المسؤولية بحديثي هذا”.

يشار إلى إن كيليان مبابي قد انضم إلى ريال مدريد في صيف العام الجاري، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه حتى الآن لم ينل ثقة المدريديستا بسبب عدم ظهوره بالمستوى المأمول منه.