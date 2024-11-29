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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل فيتوريا جيماريش البرتغالي مع مضيفه آستانا الكازاخي (1/1)، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

فيتوريا جيماريش يفرض التعادل على آستانا

وتقدم آستانا في الدقيقة 40 عن طريق برانيمير كالايكا، قبل أن يدرك فيتوريا جيماريش التعادل في الدقيقة 88 عن طريق خيسوس راميريز

ورفع جيماريش رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بينما رفع آستانا رصيده إلى 4 نقاط في المركز العشرين.