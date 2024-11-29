راسموس هويلوند: أسلوب أموريم يناسبني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - قال راسموس هويلوند، مهاجم فريق مانشستر يونايتد إن فريق عانى من صعوبات كبيرة قبل أن يحسم مواجهة بودو/ غليمت النرويجي في الدوري الأوروبي 3-2 أمس الخميس.

وسجل هويلوند الهدفين الثاني والثالث للشياطين الحمر، وأوضح في تصريحات أن البداية (كانت سيئة بعض الشيء، لكننا عدنا وأظهرنا شخصيتنا).

وأضاف: الأمر كله يتعلق بأهمية حصد النقاط في هذه المرحلة…

وقال هويلوند أيضاً: روبن أموريم نصحني بألا أفكر كثيراً في اللاعبين خلف ظهري، وأن أعمل فقط على ما أراه أمامي، لقد رأينا ذلك في هدفي الأول… أخبرني أموريم في الشوط الأول بضرورة الالتزام بالركض عند القائم القريب، ورأينا كيف سارت الأمور مع هدفي الثاني.

وعن أسلوب أموريم قال: من الواضح أن فهم الأمر سيستغرق بعض الوقت ويمكننا بالفعل رؤية بعض الأنماط.. الآن حان الوقت للبناء، ويذكرني هذا النظام بالطريقة التي لعبت بها مع أتالانتا (3-4-3)، إنه يناسبني للغاية.