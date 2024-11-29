أهلي جدة والهدف الـ 400!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - يواجه أهلي جدة وضيفه الوحدة، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ويأمل فريق اتحاد جدة أن يفوز في المباراة، ويستمر بالمنافسة وأن يسجل هدفين على الأقل ليصل إلى الهدف رقم 400 على أرضه، وهو ما لم يفعله إلا 3 فرق أخرى وهي الهلال والنصر والاتحاد.

ويحتل الأهلي المركز الثامن على لائحة ترتيب فرق دوري روشن بـ 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز السادس بـ 9 نقاط.