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حراس المرمى المرشحون لـ (ذا بيست)

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسماء 7 حراس مرشحين نهائيين لجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2024، وهم:
1-إيدرسون، مانشستر سيتي، البرازيل
2- جيانلويجي دوناروما، باريس سان جيرمان، إيطاليا
3- أندريه لونين، ريال مدريد، أوكرانيا
4- إيميليانو مارتينيز، أستون فيلا، الأرجنتين
5- ديفيد رايا، آرسنال، إسبانيا
6- ماينان، ميلان، فرنسا
7- أوناي سيمون، أتلتيك بلباو، إسبانيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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