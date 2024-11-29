حراس المرمى المرشحون لـ (ذا بيست)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسماء 7 حراس مرشحين نهائيين لجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2024، وهم:

1-إيدرسون، مانشستر سيتي، البرازيل

2- جيانلويجي دوناروما، باريس سان جيرمان، إيطاليا

3- أندريه لونين، ريال مدريد، أوكرانيا

4- إيميليانو مارتينيز، أستون فيلا، الأرجنتين

5- ديفيد رايا، آرسنال، إسبانيا

6- ماينان، ميلان، فرنسا

7- أوناي سيمون، أتلتيك بلباو، إسبانيا.