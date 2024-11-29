نشكركم على متابعتكم خبر حراس المرمى المرشحون لـ (ذا بيست) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسماء 7 حراس مرشحين نهائيين لجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2024، وهم:
1-إيدرسون، مانشستر سيتي، البرازيل
2- جيانلويجي دوناروما، باريس سان جيرمان، إيطاليا
3- أندريه لونين، ريال مدريد، أوكرانيا
4- إيميليانو مارتينيز، أستون فيلا، الأرجنتين
5- ديفيد رايا، آرسنال، إسبانيا
6- ماينان، ميلان، فرنسا
7- أوناي سيمون، أتلتيك بلباو، إسبانيا.