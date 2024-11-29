العالم اليوم - الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار لكنه يتجه لتسجيل هبوط أسبوعي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:29 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية الجمعة، بدعم من انخفاض طفيف للدولار وتزايُد التوترات الجيوسياسية لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط ترقب الأسواق لبيانات أميركية رئيسية بحثا عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2660.03 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0236 بتوقيت غرينتش، لكنه تراجع باثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2659.70 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.58 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 939.75 دولار وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 984.25 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات أسبوعية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال برايان لان من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة لوكالة رويترز، إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تجعل المستثمرين يقبلون على الذهب أملا في الاستفادة من الزيادات المحتملة في الأسعار، مضيفا أن "الهبوط الطفيف للدولار ساعد أسعار الذهب على الارتفاع".

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف منشأة يستخدمها عناصر حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوب لبنان أمس الخميس وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار.

كما شنت روسيا أمس الخميس هجوما كبيرا هو الثاني من نوعه على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، مما أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الصراعات والحروب التجارية.

ومن المتوقع أن تقدم بيانات أميركية رئيسية من المقرر نشرها الأسبوع المقبل مؤشرات حول توقعات خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.